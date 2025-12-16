Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев направил обращение участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов

    Бизнес
    • 16 декабря, 2025
    • 10:44
    Ильхам Алиев направил обращение участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

    Как сообщает Report, обращение главы государства зачитал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

    В обращении говорится:

    "Уважаемые участники Съезда!

    Приветствую вас на VIII Съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

    Азербайджанские профсоюзы занимают важное место в общественной и социальной жизни республики благодаря своей многогранной деятельности, роли в развитии трудовых отношений и вкладу в укрепление гражданского общества.

    В нашей стране предпринимаются значимые шаги для защиты трудовых и социально-экономических прав работников, создания достойных условий труда, совершенствования механизмов социального партнерства. Быстрая адаптация к вызовам современной эпохи, налаживание тесных связей с членами профсоюзов, цифровизация услуг, расширение возможностей внедрения искусственного интеллекта в соответствующих сферах, повышение качества услуг и уровня удовлетворенности имеют особое значение. Деятельность в соответствии с международными стандартами труда, сотрудничество с мировым профсоюзным движением и взаимный обмен опытом служат дальнейшему повышению авторитета профсоюзов. Профсоюзы проводят весомую работу по развитию сильного и здорового гражданского общества, укреплению солидарности.

    Динамичное социально-экономическое развитие нашей республики, справедливый переход к зеленой экономике, влияние искусственного интеллекта на рынок труда ставят перед профсоюзами ответственные и стратегические задачи, побуждая их к большей активности. Выступая в качестве главного партнера в социальном диалоге между работниками и работодателями, а также защитника трудовых ценностей, профсоюзы должны активно участвовать в процессе укрепления профессиональных объединений, просвещения работников, повышения их знаний и навыков в области трудовых прав. Все это служит надлежащему регулированию трудовых отношений, обеспечению социальной справедливости и взаимной ответственности.

    Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства и создало широкие возможности для их свободной деятельности в этой области.

    Особое внимание следует уделить углублению эффективного сотрудничества отраслевых профсоюзов с социальными партнерами и формированию атмосферы взаимного доверия, повышению коллективной ответственности.

    Уважаемые участники Съезда!

    Уверен, что профсоюзы Азербайджана и впредь будут решительно защищать права и интересы своих членов, способствовать регулированию трудовых отношений на современной и цивилизованной основе, социально-экономическому развитию страны в целом.

    Считаю, что этот Съезд будет иметь большое значение в определении направлений развития профсоюзного движения в соответствии с новыми вызовами и формировании более совершенной стратегии действий.

    Желаю успехов в работе VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана".

    İlham Əliyev Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
    Ilham Aliyev addresses participants of 8th Congress of Azerbaijan Trade Unions Confederation

    Лента новостей