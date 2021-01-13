О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялось очередное заседание попечительского совета фонда YAŞAT

Состоялось очередное заседание попечительского совета фонда YAŞAT Члены Попечительского совета поделились мнениями о текущих вопросах, будущей деятельности
Внутренняя политика
13 января 2021 г. 11:38
Состоялось очередное заседание попечительского совета фонда YAŞAT
Ульви Мехдиев
0 : 00
0 : 00

Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда YAŞAT – Фонда поддержки обеспечения семей шехидов и раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг населению и социальным инновациям при президенте.

Сообщается, что председатель агентства Ульви Мехдиев проинформировал о проделанных и запланированных работах, созданном портале фонда yashat.gov.az, а также о правилах организации деятельности Попечительского совета.

Члены Попечительского совета поделились мнениями о текущих вопросах, будущей деятельности.

Государственное агентство определено распорядителем средств Фонда. Общий контроль за формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, созданный президентом Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “YAŞAT” Fondunun Himayəçilik Şurasının növbəti iclası keçirilib

Новости партнеров

Самое важное

Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
13 января 2021 г. 12:15
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
13 января 2021 г. 11:38
Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
Армянский экономист: Потери Армении в войне составили 38 млрд долларов
12 января 2021 г. 15:29
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
На деоккупированных территориях Азербайджана организуется боевое дежурство
12 января 2021 г. 13:29
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
12 января 2021 г. 12:36
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
В Баку пропал без вести 15-летний подросток
12 января 2021 г. 08:54
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
11 января 2021 г. 19:55
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
11 января 2021 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi