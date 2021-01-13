Состоялось очередное заседание попечительского совета фонда YAŞAT

Члены Попечительского совета поделились мнениями о текущих вопросах, будущей деятельности

Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда YAŞAT – Фонда поддержки обеспечения семей шехидов и раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг населению и социальным инновациям при президенте.

Сообщается, что председатель агентства Ульви Мехдиев проинформировал о проделанных и запланированных работах, созданном портале фонда yashat.gov.az, а также о правилах организации деятельности Попечительского совета.

Члены Попечительского совета поделились мнениями о текущих вопросах, будущей деятельности.

Государственное агентство определено распорядителем средств Фонда. Общий контроль за формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, созданный президентом Азербайджанской Республики.