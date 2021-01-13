Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда YAŞAT – Фонда поддержки обеспечения семей шехидов и раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики.
Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг населению и социальным инновациям при президенте.
Сообщается, что председатель агентства Ульви Мехдиев проинформировал о проделанных и запланированных работах, созданном портале фонда yashat.gov.az, а также о правилах организации деятельности Попечительского совета.
Члены Попечительского совета поделились мнениями о текущих вопросах, будущей деятельности.
Государственное агентство определено распорядителем средств Фонда. Общий контроль за формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, созданный президентом Азербайджанской Республики.