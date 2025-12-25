Скорректирован бюджет Фонда ОМС на 2025 год
Внутренняя политика
- 25 декабря, 2025
- 18:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 10 февраля 2025 года "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025 год".
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Согласно документу, расходы на выплаты по ОМС и дотации для медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями, снижены с 1 720 956 292 манатов до 1 642 956 292 манатов.
В том числе расходы на укрепление кадрового потенциала в медицинских учреждениях уменьшены с 6 000 000 манатов до 3 000 000 манатов, а расходы на содержание мобильных госпиталей на освобожденных от оккупации территориях снижены с 2 500 000 манатов до 1 000 000 манатов.
