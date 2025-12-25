İcbari tibbi sığorta fondunun builki büdcəsinin tərkibi dəyişib
- 25 dekabr, 2025
- 17:53
Prezident İlham Əliyev "İcbari tibbi sığorta fondunun 2025-ci il büdcəsi haqqında" 10 fevral 2025-ci il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) tabeliyindəki tibb müəssisələri üzrə icbari tibbi sığorta ödənişləri və dotasiya məbləği üzrə xərclər 1 milyard 720 milyon 956 min 292 manatdan 1 milyard 642 milyon 956 min 292 manata, o cümlədən tibb müəssisələrində kadr potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı xərclər 6 milyon manatdan 3 milyon manata, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mobil hospitalların saxlanılma xərcləri isə 2,5 milyon manatdan 1 milyon manata endirilib.
Əvəzində TƏBİB-in tabeliyindəki tibb müəssisələrinin dərman, sarğı ləvazimatlarının və materiallarının, maddi-texniki bazasının, kadr təminatının və digər işlərin maliyyələşdirilməsi üzrə xərclər 464,765 milyon manatdan 497,765 milyon manata qaldırılıb, o cümlədən dərman, sarğı ləvazimatlarının və materiallarının alınması üzrə xərclər 200 milyon manatdan 190 milyon manata, tibb müəssisələri üçün ərzaq məhsullarının alınması və təminatı üzrə xərclər 25 milyon manatdan 21,3 milyon manata, tibb müəssisələri üçün zəruri tibbi avadanlıq və inventarın alınması üzrə xərcləri 28 milyon manatdan 63,5 milyon manata, xidməti və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin alınması üzrə xərclər 10 milyon manatdan 21,2 milyon manata dəyişdirilib.
Bundan başqa, TƏBİB-in tabeliyində olmayan tibb müəssisələrinə tibbi xidmətlərə görə sığorta ödənişləri xərcləri 430 milyon manatdan 495 milyon manata qaldırılıb, aptek təşkilatlarına ambulator şəraitdə istifadə olunan dərman vasitələrinə görə sığorta ödənişi xərcləri isə 40 milyon manatdan 20 milyon manata endirilib.