Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности в правящей партии

Заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обратился к председателю партии Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от занимаемой должности.
Об этом Report сообщили в пресс-службе ПЕА.
Отметим, что 18 августа С.Новрузов принял участие в свадебной церемонии внучки президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева, дочери бывшего депутата Ильхама Алиева.
В результате С.Новрузов был оштрафован на 400 манатов за нарушение правил карантинного режима. Также С.Новрузову был объявлен выговор со стороны ПЕА.