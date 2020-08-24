Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности в правящей партии

Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности в правящей партии

Заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обратился к председателю партии Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от занимаемой должности

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Заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обратился к председателю партии Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от занимаемой должности. Об этом Report сообщили в пресс-службе ПЕА. Отметим, что 18 августа С.Новрузов принял участие в свадебной церемонии внучки президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева, дочери бывшего депутата Ильхама Алиева. В результате С.Новрузов был оштрафован на 400 манатов за нарушение правил карантинного режима. Также С.Новрузову был объявлен выговор со стороны ПЕА. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

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