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Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности в правящей партии

Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности в правящей партии Заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обратился к председателю партии Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от занимаемой должности
Внутренняя политика
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24 августа 2020 г. 11:52
Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности в правящей партии
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Заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов обратился к председателю партии Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ПЕА.

Отметим, что 18 августа С.Новрузов принял участие в свадебной церемонии внучки президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева, дочери бывшего депутата Ильхама Алиева.

В результате С.Новрузов был оштрафован на 400 манатов за нарушение правил карантинного режима. Также С.Новрузову был объявлен выговор со стороны ПЕА.

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Версия на азербайджанском языке Siyavuş Novruzov YAP-dakı vəzifəsindən istefa verdi

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