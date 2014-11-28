Сиявуш Новрузов: Барак Обама выступил с заявлением о НПО Азербайджана, не зная о них ничего

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ “Ясно то, что сторонние силы не могут принять факт развития Азербайджана и это беспокоит многих. В отношении Азербайджана неоднократно принимались несправедливые, предвзятые решения, идущие вразрез с демократией и нормами прав человека.” Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (ММ) заявил заместитель исполнительного секретаря партии Ени Азербайджан (YAP) Сиявуш Новрузов.

"Есть такие люди, которые защищают тех, чьи имена и фамилии им даже не известны. К сожалению, в результате подстрекательств групп армянского лобби мы периодически сталкиваемся с подобными случаями. Некоторое время назад Барак Обама выступил на тему НПО Азербайджана. Хотя он даже не знает их. Далее, Эмин Милли [Milli переводится как "национальный" (ред.)] провел мероприятие в Чехии. Мне кажется, что он должен поменять свой псевдоним на "ненациональный". Затем они провели мероприятие в Грузии."

Депутат обратившись к председателю ММ сказал, что с такими людьми следует вести борьбу. "Мы не должны поддаваться их провокациям. Каждый раз когда мы делаем шаг в их сторону, они еще больше давят на нас своими резкими заявлениями. Я считаю, что ни одно государство не должно вмешиваться в дела другого. Это касается и европейских структур."