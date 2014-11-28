Сиявуш Новрузов: Барак Обама выступил с заявлением о НПО Азербайджана, не зная о них ничего

"Есть такие люди, которые защищают тех, чьи имена и фамилии им даже не известны. К сожалению, в результате подстрекательств групп армянского лобби мы периодически сталкиваемся с подобными случаями. Некоторое время назад Барак Обама выступил на тему НПО Азербайджана. Хотя он даже не знает их. Далее, Эмин Милли [Milli переводится как "национальный" (ред.)] провел мероприятие в Чехии. Мне кажется, что он должен поменять свой псевдоним на "ненациональный". Затем они провели мероприятие в Грузии."
Депутат обратившись к председателю ММ сказал, что с такими людьми следует вести борьбу. "Мы не должны поддаваться их провокациям. Каждый раз когда мы делаем шаг в их сторону, они еще больше давят на нас своими резкими заявлениями. Я считаю, что ни одно государство не должно вмешиваться в дела другого. Это касается и европейских структур."
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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