Шамаха - центр благоустройства и сияющая звезда туризма

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Проводимые в последние годы в Шамахинском районе работы по благоустройству, реконструкции и строительству приняли широкий оборот. Осуществляемые проекты привели к росту в районе социально-экономических показателей и благосостояния населения. На территории района построены социально-инфраструктурные объекты, проведены работы по благоустройству, созданы все условия для отдыха населения, расширены зеленые полосы.

Туризм в районе развивается высокими темпами

Из-за своего рельефа и природы Шамахинский район является одним из азербайджанских регионов с высоким туристическим потенциалом. Обладающий неповторимой природой, прекрасной флорой и фауной, высокой культурой кухни край известен также древними историческими и культурными памятниками, образцами творчества, выдающимися личностями.

Природные условия шамахинской земли еще издревле привлекали людей. Своеобразная природа этого края, мягкий климат, минеральные источники придают ему особую привлекательность. Погода здесь не бывает слишком жаркой или слишком холодной. Дубы, арахисовые и грабовые леса на склоне гор, радующие глаз зеленые луга и кустарники создают здесь впечатляющий пейзаж от весны до осени. На территории Шамахинского района растут более 50-ти лекарственных растений.

Богатая природа лесов благоприятна для проживания в них животных и птиц. В животном мире Шамахи преобладают косули, кабаны, медведи и степные коты. На горной территории летом наблюдается слегка жаркий, а зимой – умеренный климат. Снег идет здесь в году 40-80 дней. Средняя толщина снежного покрова достигает 30-50 см.

В Шамахе наиболее развиты летний и зимний туризм, а также сельский зеленый туризм. В последнее время повышено внимание к конному туризму. Этот край привлекает любителей туризма и отдыхающих как зимой, так и летом.

Расположенный в 12 км северо-восточнее от центра на высоте 1400 метров над уровнем моря Пиргулу обладает идеальным потенциалом для зимнего туризма. Считающийся качественным для лыжного спорта снег начинает выпадать с конца октября и остается до апреля, что благоприятно для туризма и зимних видов спорта. Воздух здесь идеально чистый и сухой.

Шамаха также знаменита неповторимыми источниками. Туристы долгое время не могут оторваться от родника Энгихаран и скрыть свой восторг. От него не отстают также родники в селах Авахыл, Чухурюрд в зоне Нахарахана. Вода этих источников очень важна с лечебной точки зрения. Прогулки верхом на коне в интересные места приходятся по душе туристам. Приезжающие из столицы нашей страны и других регионов в выходные и праздничные дни еще более оживляют туристическую жизнь Шамахи.

Шамахинский сафари-парк

Будет уместно отметить, что интерес гостей вызывает и национальная кухня района. Каждому туристу очень интересно ознакомиться с очаровывающей природой района, историко-архитектурными памятниками по туристическим маршрутам Шамаха-Пиргулу, Шамаха-Шарадил, Шамаха-Калахана, посмотреть телескопом на звезды в Астрофизической обсерватории, где проводились капитальные ремонтно-строительные работы. Относящийся к XVIII-XIX векам памятник 7 куполов, ханега-мавзолей Пир-Мардакян, курганы XII века в селе Гёйляр, крепость Гюлюстан VIII-XV веков и, наконец, крепость Галеи-Бейгурд (именуется также крепость Бугурд) XII-XV веков оставляют в памяти гостей неизгладимый отпечаток. В Шамаху приезжают туристы из Ирана, Турции, Германии, России и др. стран. Близость Шамахи к столице страны очень удобно как для местных, так и зарубежных туристов.

При осуществлении работ по строительству и реконструкции серьезное внимание уделяется сохранению древности, национального архитектурного стиля Шамахи. Именно поэтому интерес туристов к современной и древней Шамахе постепенно растет. Сдача в эксплуатацию после реконструкции в мае 2013 года шамахинской Мечети Джума, сохранившейся с 743-го года, и Шемахинской астрофизической обсерватории, реконструкция дороги Шамаха-Авахыл стали причиной наплыва туристов в Шамаху.

Шамахинский район обладает показателями услуг туризма, отвечающими международным и местным стандартам, и имеет возможность принимать местных и иностранных гостей.

Не случайно, что в последние годы статистика приезжающих в район туристов растет. Так, в 2011 году этот показатель составлял 70150 человек, из них 3650 человек - иностранные туристы, в 2012 году – 71100 человек, из них 5500 – иностранные туристы, в 2013 году – 81000 человек, из них 9700 человек – иностранные туристы.

На сегодняшний день в районе насчитывается 25 туристических объектов с 900 местами размещения и 5 туристических маршрутов.

Туристические маршруты по Шамахинскому району:

1. Шамаха – Пиргулу – село Демирчи

2. Шамаха – крепость Гюлюстан

3. Шамаха – село Кяляхана

4. Шамаха – село Гёйляр

5. Шамаха – крепость Галеи Бейгурд

Слава виноградарства Азербайджана будет восстановлена

Формирование экономики в результате успешной целенаправленной политики, проводимой в Азербайджане, создало благоприятные условия для повышения деловой активности в стране, стремительного развития ненефтяного сектора, снижения уровня бедности, обеспечило надежную социальную защиту населения, улучшение в значительной степени материального благосостояния населения. Политика президента Ильхама Алиева, направленная в настоящее время на создание аграрного сектора, основанного на интенсивных методах, принимаемые меры по государственной поддержке дают успешные результаты. Это способствует увеличению производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, повышению уровня самообеспечения. Меры, принимаемые в виноградарстве, являются наглядным тому свидетельством.

Большая часть населения в Шамахинском районе занимается растениеводством и животноводством. В растениеводстве преобладают зерноводство, картофелеводство, овощеводство, огородничество, виноградарство и фруктоводство. В свое время виноградники района снискали большую славу. Так, в 70-80-е годы прошлого века Шамахы был одним из крупных виноградарческих районов Азербайджана. Впоследствии распад Советского Союза, напряженная обстановка, бесхозяйственность в стране в начале 1990-х годов вывели из строя и виноградарство, как и другие сферы экономики. В настоящее время восстановление и новое развитие этой прибыльной отрасли вновь находится в центре внимания. С этой точки зрения важную роль в возрождении этой отрасли играет "Государственная программа по развитию виноградарства в Азербайджанской Республике в 2012-2020 годах", подготовленная и принятая по поручению президента Ильхама Алиева. Эта государственная программа усилила деятельность предпринимателей, занимающихся виноградарством, позитивно повлияла на создание новых виноградарческих хозяйств. Не случайно, что в последние годы в Шамахе эта прибыльная отрасль стремительно развивается. Площадь виноградных садов уже доведена до 1650 гектаров, 1550 из которых дают урожай. По прогнозам специалистов, в нынешнем сезоне в районе будет произведено свыше 14 тысяч тонн винограда.

ООО "Az-Granata" проделало большую работу по развитию виноградарства в Шамахинском районе. В 2016 году с виноградных садов "Az-Granata" убрано 3 тысячи тонн урожая.

Президент Ильхам Алиев ознакомился в Шамахе с виноградными садами ООО "Az Granata"

Шамахинские виноградные сады начали закладываться в 2009 году на участке площадью 25 гектаров. В настоящее время площадь виноградных садов составляет 375 гектаров. 309 гектаров из них – технические сорта винограда, 66 гектаров – сады столовых сортов винограда. Расположение территории выше уровня моря, количество годовых осадков, температурные показатели и лабораторный анализ образцов почвы позволяют выращивать в Шамахе высококачественные редкие сорта винограда. На основе этих показателей отобраны сорта и корневые системы винограда, посаженного на территории. В нашу страну доставлены высококачественные саженцы отобранных сортов, на основе действующих нормативов они посажены с соблюдением необходимых агротехнических мер. Закуплена специальная техника для посадки и уборки винограда. Bсе эти факторы дают гарантию для производства высококачественной продукции экспортной направленности.

Виноградные саженцы состоят из лучших сортов, доставленных из Франции, Турции и Грузии. Как пример технических сортов можно привести "Şardane", "Cabarne", "Cabarne Frans", столовых сортов – "Prima", "Cardinal", "Sultaniye", "Alfonz Lavalle", "Danuta" и др. В 2016-2017 году были доставлены такие новые сорта, как "Superrior Seedeless", "Crimson Seedles", "Red Globe", заложены молодые сады. Год от года повышается производство продукции такого местного сорта как "Mədrəsə", являющегося виноградом для изготовления кишмиша и высококачественного вина. В текущем году урожайность технического винограда с гектара составила 7-8 тонн, столового винограда - 15 тонн. Цель для будущего года – 10-11 тонн технического винограда, 17-18 тонн столового винограда. В 2015 году на плантации столового винограда установлена самая современная оросительная система. Технический виноград выращивается в богарных условиях. В настоящее время на виноградных садах ООО "Az-Granata" работой обеспечены 250 человек, 200 из них - женщины.

Сорта винограда, производимые в хозяйстве, продаются в оптовом порядке в торговом центре "Meyvəli" в Баку, и на рынке 8-й километр. Технические сорта сдаются на перерабатывающий винодельческий завод, действующий при ООО "Az-Granata". В целом, в результате исполнения Государственной программы по развитию виноградарства, охватывающей 2012-2020-е годы, в регионах будет развиваться предпринимательство, восстановится слава виноградарства Азербайджана.

Реконструкция в районе услуг питьевого водоснабжения и канализации

Проект осуществлен в рамках "Национального проекта услуг водоснабжения и канализации", финансируемого совместно Азербайджанским правительством и Всемирным банком. С учетом перспективного развития до 2035 года проект рассчитан на улучшение использования услуг снабжения питьевой водой и канализации 41 тысячи человек в городе Шамаха. Для устойчивого обеспечения на первом этапе города Шамаха качественной водой в русле реки Пирсаатчай установлено водозаборное сооружение дренажного типа производительностью 120 литров в секунду, построено здание хлорирования и два водохранилища объемом тысяча кубометров, насосная станция.

Построены канализационная насосная станция для сбора и отвода на очистное сооружение сточных вод, 11-километровый канализационный коллектор. На последнем этапе проекта построен и сдан в эксплуатацию очиститель сточных вод биологического типа производительностью 10 тысяч кубометров в сутки.

Президент Ильхам Алиев привел в действие подачу питьевой воды в город Шамаха

Строительство установки и проект в целом выполнены с учетом увеличения численности населения в городе Шамаха, перспектив развития промышленности и туризма. Кроме того, в рамках проекта построено новое административное здание для Управления Шамахинского водоканала. В двухэтажном здании созданы все условия для деятельности работников и приема клиентов. На территории проведена работа по благоустройству и озеленению. С учетом перспектив роста Шамахи, развития туризма предусмотрено создание альтернативного источника воды для стабильного и надежного водоснабжения города. Для этого в русле Агсучая уже началось строительство водоприемного сооружения, насосной станции и магистральной линии до города Шамаха протяженностью 22 километра. Предусмотрена подача воды из нового источника в села, расположенные вдоль магистральной линии. В рамках "Национального проекта услуг водоснабжения и канализации" предусмотрена реконструкция систем снабжения питьевой водой и канализации не только в городе Шамаха, но и городах Габала, Сабирабад и Саатлы. В городах Сабирабад и Саатлы завершилось строительство систем водоснабжения, обеспечена подача воды в эти города из магистрального водопровода. В городе Габала полностью завершена работа на источнике воды, продолжается работа по строительству сетей питьевой воды и канализации, а также сооружения по очистке сточных вод. Вообще, в соответствии с Государственной программой по социально-экономическому развитию регионов проекты по снабжению питьевой водой и канализации выполняются в 45 городах и районных центрах. До настоящего времени в 21-м из этих городов завершено строительство водных и канализационных сетей, в восьми – водных сетей.

Основное внимание направлено на восстановление дорог, соединяющих села и поселки в регионах

В соответствии с Государственными программами социально-экономического развития регионов в последние годы осуществляются целенаправленные меры по модернизации дорожной инфраструктуры. Один из таких проектов осуществляется в Шамахинском районе. Сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Пиргулу-Демирчи протяженностью 8 километров. Автомобильная дорога Пиргулу-Демирчи долгое время не ремонтировалась, а также была не заасфальтирована, проезжая часть находилась в непригодном состоянии. А это создавало проблемы в передвижении автотранспортных средств, особенно в осенне-зимний период. Строительство этой автомобильной дороги, расположенной на горной территории Шамахинского района, соединив 5 населенных пунктов с населением 1,6 тысячи человек, значительно улучшит перевозку грузов и пассажиров.

В соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов, с целью создания новой связки между 2-мя магистральными дорогами – автомобильными дорогами М-2 Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии и М-4 Баку-Шамаха-Евлах, более успешного использования туристического потенциала в республике в 2011 году было начато строительство автомобильной дороги Шамаха-Чель Гейляр-Падар, соединяющей 18 населенных пунктов с населением 35,8 тысячи человек. Строительство этой автомобильной дороги создаст новую 53-километровую автодорожную связь между Аранским и Нагорно-Ширванским экономическими районами. А это по сравнению с используемыми в настоящее время маршрутами движения в среднем позволит сократить путь на 120-180 километров, сэкономить топливо и время.

В ходе строительства автомобильной дороги Шамаха-Чель Гейляр-Падар на въездных дорогах в села Адналы и Чархан проведены строительные работы. Четырехкилометровая въездная дорога села Адналы построена в соответствии с 4-й технической категорией. Протяженность построенной въездной дороги села Чархан, которая соответствует той же технической категории, составляет 3,2 километра. Строительство въездных дорог сел Адналы и Чархан, соединив 2 села с населением 4,2 тысячи человек, позволит значительно улучшить грузо- и пассажироперевозки.

Кроме того, завершено строительство автомобильной дороги Гейляр-Гушчу общей протяженностью 11 километров. Строительство этой дороги, ширина проезжей части которой составляет 6 метров, соединив 4 села с населением 14 тысяч человек, позволит значительно улучшить грузо- и пассажироперевозки.