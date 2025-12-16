Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Шахин Мустафаев: Защита трудовых прав будет приоритетом в главном коллективном соглашении

    Внутренняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 12:14
    Шахин Мустафаев: Защита трудовых прав будет приоритетом в главном коллективном соглашении

    Защита трудовых прав будет приоритетом в главном коллективном соглашении.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев в ходе выступления на VIII Съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

    По его словам, главное коллективное соглашение на 2026-2028 годы станет приоритетом не только в защите трудовых прав, но и в таких вопросах, как окружающая среда, влияние искусственного интеллекта на рабочие места, глобализация, экономика.

    "Сила государства измеряется не только экономическими показателями, но и отношением к гражданам", - отметил он.

    Шахин Мустафаев Конфедерация профсоюзов коллективное соглашение
    Şahin Mustafayev: Baş kollektiv sazişdə əmək hüquqlarının qorunması prioritet olacaq
    Shahin Mustafayev: Protecting labor rights to be priority in main collective agreement

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей