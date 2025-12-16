Шахин Мустафаев: Защита трудовых прав будет приоритетом в главном коллективном соглашении

Защита трудовых прав будет приоритетом в главном коллективном соглашении.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев в ходе выступления на VIII Съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

По его словам, главное коллективное соглашение на 2026-2028 годы станет приоритетом не только в защите трудовых прав, но и в таких вопросах, как окружающая среда, влияние искусственного интеллекта на рабочие места, глобализация, экономика.

"Сила государства измеряется не только экономическими показателями, но и отношением к гражданам", - отметил он.