Шахин Мустафаев: Защита трудовых прав будет приоритетом в главном коллективном соглашении
Внутренняя политика
- 16 декабря, 2025
- 12:14
Защита трудовых прав будет приоритетом в главном коллективном соглашении.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев в ходе выступления на VIII Съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
По его словам, главное коллективное соглашение на 2026-2028 годы станет приоритетом не только в защите трудовых прав, но и в таких вопросах, как окружающая среда, влияние искусственного интеллекта на рабочие места, глобализация, экономика.
"Сила государства измеряется не только экономическими показателями, но и отношением к гражданам", - отметил он.
