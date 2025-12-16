WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Şahin Mustafayev: Baş kollektiv sazişdə əmək hüquqlarının qorunması prioritet olacaq

    Daxili siyasət
    • 16 dekabr, 2025
    • 11:36
    Şahin Mustafayev: Baş kollektiv sazişdə əmək hüquqlarının qorunması prioritet olacaq
    Şahin Mustafayev

    Baş kollektiv sazişdə əmək hüquqlarının qorunması prioritet olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) VIII Qurultayındakı çıxışında deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2026-2028-ci illər üçün imzalanacaq Baş kollektiv sazişdə əmək hüuquqlarının qorunması ilə yanaşı, ətraf mühit, süni intellektin iş yerlərinə təsiri, qlonallaşma, iqtisadiyyat kimi məsələlər də prioritet olacaq.

    "Dövlətin gücü iqtisadi göstəricilərlə yanaşı, həm də vətəndaşa oıan münasibəti ilə ölçülür", - o qeyd edib.

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Şahin Mustafayev əmək hüquqları

