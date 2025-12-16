Şahin Mustafayev: Baş kollektiv sazişdə əmək hüquqlarının qorunması prioritet olacaq
Daxili siyasət
- 16 dekabr, 2025
- 11:36
Baş kollektiv sazişdə əmək hüquqlarının qorunması prioritet olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) VIII Qurultayındakı çıxışında deyib.
Onun sözlərinə görə, 2026-2028-ci illər üçün imzalanacaq Baş kollektiv sazişdə əmək hüuquqlarının qorunması ilə yanaşı, ətraf mühit, süni intellektin iş yerlərinə təsiri, qlonallaşma, iqtisadiyyat kimi məsələlər də prioritet olacaq.
"Dövlətin gücü iqtisadi göstəricilərlə yanaşı, həm də vətəndaşa oıan münasibəti ilə ölçülür", - o qeyd edib.
