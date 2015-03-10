​Сегодня юбилей Али Гасанова

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня юбилей помощника президента Азербайджана, заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Азербайджанской республики Али Гасанова. Как сообщает Report, А.Гасанову исполняется 55 лет.

Гасанов Али Магомедали оглы родился 10 марта 1960 года в селе Тананам Шарурского района.

В 1992 - 1993 гг. работал инспектором, старшим лаборантом учебного отдела Нахчыванского государственного университета.

В 1994 - 1995 гг. - работал в должности заведующего Идеологическим отделом партии "Ени Азербайджан".

В 1995 - 1996 гг. - занимал должность заместителя заведующего общественно-политический отделом Администрации президента Азербайджанской республики.

В 1996 - 2005 гг. занимал должность заведующего общественно-политическим отделом Администрации президента Азербайджанской республики.

Распоряжением президента Азербайджанской республики от 19 июля 2005 года назначен заведующим отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Азербайджанской республики.

Государственный советник 1-го ранга. Распоряжением президента Азербайджанской республики от 9 марта 2010 года награжден орденом "За службу отечеству".

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 февраля 2015 года назначен помощником Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам.

А.Гасанов доктор исторических наук, профессор.

Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 5 марта 2015 года "О награждении иностранных граждан государственными наградами Российской Федерации", за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией А.Гасанов награжден "Орденом Дружбы" этой страны.