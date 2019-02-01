Замминистра: Сегодня есть молодежь, попавшая под влияние радикальных групп, зарубежных сил

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Сегодня не каждый молодой человек идеален. К сожалению, в Азербайджане есть пристрастившиеся к наркотикам или имеющие другие негативные черты молодые люди. Но в целом большая часть молодежи придерживается здоровой, отрадной позиции".

Как сообщает Report, этими мыслями поделился заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев.

По его словам, в рамках двух государственных стратегий в сфере молодежи планируются работы по 19 категориям.

Замминистра сказал, что в 12 молодежных домах, подведомственных министерству, имеется достаточная активность, и оказываемые там молодежи услуги совершенно безвозмездны. Если основное внимание молодежи не направлено на спорт, есть курсы по вязанию, художественные курсы, танцевальные и языковые курсы. К сожалению, сегодня небольшое число молодежи попало под влияние радикальных групп, зарубежных сил. Нас это не может не волновать. Путь решения в просвещении молодежи. Многие зарубежные силы не принимают опирающуюся на национальные интересы политику государственности. Это их злит".