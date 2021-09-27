Самед Сеидов: ПАСЕ должна призвать Армению к миру

"Парламентская Ассамблея Совета Европы должна призвать Армению к миру".

"Парламентская Ассамблея Совета Европы должна призвать Армению к миру".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов во время обсуждения проекта резолюции "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" на осенней сессии.

"Азербайджанские земли находились под оккупацией 30 лет. Азербайджан добился освобождения земель от оккупации. Но к сожалению сегодня в Армении есть те, кто стремится помешать восстановлению мира между двумя народами и начать новую войну. Азербайджан не боится войны. Но наша страна стремится к миру, пытается мирным путем урегулировать ситуацию. Давайте поможем Армении разрешить сложную внутреннюю ситуацию и призовем ее к миру".