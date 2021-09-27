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Самед Сеидов: ПАСЕ должна призвать Армению к миру

Самед Сеидов: ПАСЕ должна призвать Армению к миру "Парламентская Ассамблея Совета Европы должна призвать Армению к миру".
Внутренняя политика
27 сентября 2021 г. 20:29
Самед Сеидов: ПАСЕ должна призвать Армению к миру
Самед Сеидов

"Парламентская Ассамблея Совета Европы должна призвать Армению к миру".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов во время обсуждения проекта резолюции "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" на осенней сессии.

"Азербайджанские земли находились под оккупацией 30 лет. Азербайджан добился освобождения земель от оккупации. Но к сожалению сегодня в Армении есть те, кто стремится помешать восстановлению мира между двумя народами и начать новую войну. Азербайджан не боится войны. Но наша страна стремится к миру, пытается мирным путем урегулировать ситуацию. Давайте поможем Армении разрешить сложную внутреннюю ситуацию и призовем ее к миру".

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Версия на английском языке Azerbaijani ranking MP urges PACE to call Armenia to peace
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: "AŞPA Ermənistanı sülhə çağırmalıdır"

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