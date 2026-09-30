Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны

Победа в 44-дневной Отечественной войне привела к освобождению большинства городов и сел от 30-летней оккупации и создала условия для восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

По ее словам, однодневная антитеррористическая операция, проведенная в сентябре 2023 года, завершила важнейший этап обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

"Суверенитет нашего государства полностью восстановлен, действие Конституции страны установлено на всей ее территории.

Эти исторические достижения воплотили торжество стратегического курса, начатого великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженного президентом Ильхамом Алиевым", - сказала она.