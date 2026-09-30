Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 11:44
    Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны

    Победа в 44-дневной Отечественной войне привела к освобождению большинства городов и сел от 30-летней оккупации и создала условия для восстановления территориальной целостности Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

    По ее словам, однодневная антитеррористическая операция, проведенная в сентябре 2023 года, завершила важнейший этап обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

    "Суверенитет нашего государства полностью восстановлен, действие Конституции страны установлено на всей ее территории.

    Эти исторические достижения воплотили торжество стратегического курса, начатого великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженного президентом Ильхамом Алиевым", - сказала она.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиба Гафарова Ильхам Алиев
    Sahibə Qafarova: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü antiterror əməliyyatı ilə tam təmin edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:54

    В Ясамальском районе Баку произошла авария на водопроводе

    Инфраструктура
    11:51

    Минфин провел в сентябре 5 депозитных аукционов

    Финансы
    11:44

    Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны

    Внутренняя политика
    11:43

    В Киеве в результате российских атак разрушены две крупные электростанции

    В регионе
    11:39

    В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб

    Другие страны
    11:34

    Драку на борту самолета FlyDubai устроили пилоты из РФ и Украины - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:26

    Бабек Гусейнов: Разработка месторождения "Абшерон" потребует вложений на сумму $4,2 млрд

    Энергетика
    11:21

    Ильхам Алиев: Обеспечение нацбезопасности - одно из приоритетных направлений госполитики Азербайджана

    Армия
    11:20

    Милли Меджлис принял заявление ко Дню памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    Лента новостей