İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Sahibə Qafarova: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü antiterror əməliyyatı ilə tam təmin edilib

    Daxili siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 11:19
    Sahibə Qafarova: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü antiterror əməliyyatı ilə tam təmin edilib

    44 günlük Vətən müharibəsində əldə edilən qələbə şəhər və kəndlərin əksər hissəsinin Ermənistanın 30 illik işğalından azad edilməsinə gətirib çıxarıb, dövlətin ərazi bütövlüyünün bərpasına şərait yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasında 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar çıxışında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ​2023-cü ilin sentyabr ayında keçirilən birgünlük antiterror əməliyyatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinin ən mühüm mərhələsini başa çatdırıb:

    "Dövlətimizin suverenliyi tam bərpa olunub, ölkə Konstitusiyasının qüvvəsi onun bütün ərazisində bərqərar edilib.

    ​Bu tarixi nailiyyətlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin başladığı və möhtərəm Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi strateji xəttin təntənəsini təcəssüm etdirib.

    Azərbaycan düşmən üzərində tarixi qələbələri xalqımıza bəxş etmiş Müzəffər Ali Baş Komandana, cəsur əsgər və zabitlərimizə əbədi olaraq minnətdardır".

    Sahibə Qafarova Milli Məclis 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) 27 Sentyabr - Anım Günü
    Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны
    Speaker: Azerbaijan's territorial integrity fully restored through counter-terrorism operation
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    00:45

    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti