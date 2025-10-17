Сабина Алиева встретилась с президентом Мальты

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в международной конференции на тему "Поддержка надлежащего управления в сложный период: роль омбудсмена", прошедшей в Мальте.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в конференции приняли участие представители государственных и правительственных структур Мальты, омбудсмены и руководители национальных правозащитных институтов из разных стран.

В рамках мероприятия президент Мальты Мириам Спитери Дебоно приняла Сабину Алиеву и других участников. Омбудсмен Азербайджана также провела ряд двусторонних встреч с официальными лицами стран-участниц конференции.