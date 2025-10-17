Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Сабина Алиева встретилась с президентом Мальты

    Внутренняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 10:40
    Сабина Алиева встретилась с президентом Мальты

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в международной конференции на тему "Поддержка надлежащего управления в сложный период: роль омбудсмена", прошедшей в Мальте.

    Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в конференции приняли участие представители государственных и правительственных структур Мальты, омбудсмены и руководители национальных правозащитных институтов из разных стран.

    В рамках мероприятия президент Мальты Мириам Спитери Дебоно приняла Сабину Алиеву и других участников. Омбудсмен Азербайджана также провела ряд двусторонних встреч с официальными лицами стран-участниц конференции.

    Мальта президент Сабина Алиева омбудсмен
    Фото
    Səbinə Əliyeva Maltanın Prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    Azerbaijani Ombudsman meets with President of Malta

    Последние новости

    11:00

    Представитель НОК: Азербайджан увеличивает число профессиональных кадров в сфере безопасного спорта

    Индивидуальные
    10:59

    Мальдивы переходят к стратегической политике переселения из-за климатических рисков

    Инфраструктура
    10:57

    Генсек ТЮРКПА и глава СВМДА обсудили новые возможности партнерства

    Внешняя политика
    10:52

    Кирсти Бурроуз: НОК Азербайджана объединяет общество для защиты безопасности в спорте

    Индивидуальные
    10:49

    Саудовская Аравия и США могут заключить соглашение о военном сотрудничестве

    Другие страны
    10:45

    Мэр Куала-Лумпура: Инициативы Азербайджана - пример синергии "локальное-глобальное"

    Инфраструктура
    10:40
    Фото

    Сабина Алиева встретилась с президентом Мальты

    Внутренняя политика
    10:38
    Фото

    Руководство Минобороны проверило снабжение и боеготовность армейских подразделений

    Армия
    10:32
    Фото

    ЦБА и ВБ обсудили расширение финансовой инклюзивности

    Финансы
    Лента новостей