Səbinə Əliyeva Maltanın Prezidenti ilə görüşüb
- 17 oktyabr, 2025
- 09:57
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Malta Respublikasında "Mürəkkəb dövrdə yaxşı idarəçiliyin dəstəklənməsi: Ombudsmanın rolu" mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak edib.
Bu barədə "Report"a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.
Bildirilib ki, Maltanın dövlət və hökumət rəsmilərinin, xarici ölkələrin ombudsman və milli insan hüquqları təsisatlarının iştirak etdiyi tədbirdə çıxışı zamanı Müvəkkil etik idarəetmə və yaxşı idarəçilik prinsiplərinin gücləndirilməsinin müasir dövrdə ictimai etimadın qorunması baxımından aktual məsələlərdən biri olduğunu qeyd edib.
Ombudsman çıxışında idarəetmə etikasının gücləndirilməsinin dövlət orqanlarının fəaliyyətinə ictimai etimadı möhkəmləndirdiyini və yaxşı idarəçiliyin davamlılığını təmin etdiyini bildirib. O, idarəetmə etikası ilə birlikdə qanunun aliliyi və insan hüquqlarına hörmət anlayışlarının həyata keçirilməsinin təşviqinin Ombudsman təsisatlarının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən olduğunu da vurğulayıb.
Müvəkkil ölkəmizdə işgüzar idarəetmə etikası və yaxşı idarəçilik prinsiplərinin möhkəmləndirilməsinin dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri olduğunu və Azərbaycan Ombudsmanının müvafiq istiqamətdə ardıcıl fəaliyyət göstərdiyini, dövlət proqramlarında, milli fəaliyyət planlarında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə mandatı çərçivəsində töhfə verdiyini söyləyib.
Ombudsman illik məruzəsində, habelə aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim olunan sorğu, təklif və tövsiyələrində idarəetmə etikasının inkişafı məqsədilə tamlıq, şəffaflıq və yaxşı idarəçilik prinsiplərinin möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımların öz əksini tapdığını vurğulayıb.
Səbinə Əliyeva müasir dövrdə qloballaşmanın və texnologiya sahəsinin, xüsusilə süni intellektin inkişafının idarəetmə etikasının təmin edilməsini daha da aktuallaşdırdığını bildirib. Ombudsman bu çağırışlara adekvat cavab olaraq rəqəmsal resurslardan geniş istifadə etməklə, ictimaiyyətin məlumatlandırılması və vətəndaşların müraciət imkanlarının asanlaşdırılması istiqamətində təşəbbüslərin həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb.
Səfər çərçivəsində Malta Respublikasının Prezidenti xanım Miriam Spiteri Deboni Ombudsman Səbinə Əliyevanı və konfransın digər iştirakçılarını qəbul edib.
Ombudsman, eyni zamanda, konfransda iştirak etmiş rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirib.