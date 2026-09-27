Руководство МИД посетило парк Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 15:46
Руководящий состав Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с 27 сентября - Днём памяти посетил парк Победы.
Об этом сообщили Report в МИД.
Было отмечено, что к памятнику возложили цветы и с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за независимость, суверенитет и восстановление территориальной целостности Азербайджана.
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