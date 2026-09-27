Руководство МИД посетило парк Победы

Руководящий состав Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с 27 сентября - Днём памяти посетил парк Победы.

Об этом сообщили Report в МИД.

Было отмечено, что к памятнику возложили цветы и с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за независимость, суверенитет и восстановление территориальной целостности Азербайджана.