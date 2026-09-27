Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Руководство МИД посетило парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 15:46
    Руководство МИД посетило парк Победы

    Руководящий состав Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с 27 сентября - Днём памяти посетил парк Победы.

    Об этом сообщили Report в МИД.

    Было отмечено, что к памятнику возложили цветы и с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за независимость, суверенитет и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

    Руководство МИД посетило парк Победы
    Руководство МИД посетило парк Победы
    Руководство МИД посетило парк Победы
    Руководство МИД посетило парк Победы
    Руководство МИД посетило парк Победы
    Руководство МИД посетило парк Победы
    Руководство МИД посетило парк Победы
    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) 27 Сентября – День памяти
    Фото
    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Фото
    Azerbaijan's Foreign Ministry leadership visits Victory Park
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