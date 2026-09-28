Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты одержат победу в войне с Ираном, после чего мировые цены на нефть значительно снизятся.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы ведущей телеканала Fox News на турнире по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).

"Мы очень скоро выиграем эту войну с Ираном. Как только мы ее выиграем, цены на нефть упадут, значительно упадут, до уровня, который был до войны", - сказал он.

По словам Трампа, с военной точки зрения США уже одержали победу, однако продолжат боевые действия.

"С военной точки зрения мы уже победили, но это не значит, что мы остановились на достигнутом. Однако мы, безусловно, одерживаем грандиозную победу", - заявил американский лидер.