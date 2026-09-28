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    В Сербии в декабре пройдут президентские выборы

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 00:53
    В Сербии в декабре пройдут президентские выборы

    В Сербии в декабре пройдут президентские выборы.

    Как сообщает Балканское бюро Report, об этом президент Сербии Александр Вучич заявил, объявляя о своей отставке с поста.

    "До конца декабря должен состояться первый тур президентских выборов. До этого, как вы знаете, 25 октября пройдут парламентские выборы", - сказал Вучич.

    Он также затронул причину своего решения об отставке, подчеркнув, что хочет принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в октябре, как обычный гражданин.

    "Почему я это сделал? Я мог бы пойти на выборы в качестве президента. Даже многие мои друзья-президенты из-за рубежа с удивлением спрашивали меня: "Почему ты это делаешь? Почему ты уходишь с должности? До сих пор этого никто не делал"", - отметил Вучич.

    Александар Вучич Сербия Президентские выборы
    Vuçiç: Serbiyada dekabrda prezident seçkiləri keçiriləcək
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