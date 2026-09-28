В Сербии в декабре пройдут президентские выборы.

Как сообщает Балканское бюро Report, об этом президент Сербии Александр Вучич заявил, объявляя о своей отставке с поста.

"До конца декабря должен состояться первый тур президентских выборов. До этого, как вы знаете, 25 октября пройдут парламентские выборы", - сказал Вучич.

Он также затронул причину своего решения об отставке, подчеркнув, что хочет принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в октябре, как обычный гражданин.

"Почему я это сделал? Я мог бы пойти на выборы в качестве президента. Даже многие мои друзья-президенты из-за рубежа с удивлением спрашивали меня: "Почему ты это делаешь? Почему ты уходишь с должности? До сих пор этого никто не делал"", - отметил Вучич.