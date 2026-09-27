İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 15:42
    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəhbər heyəti 27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər parkını ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a XİN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub.

    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
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    Руководство МИД посетило парк Победы
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    Azerbaijan's Foreign Ministry leadership visits Victory Park
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