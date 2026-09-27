Azərbaycan XİN-in rəhbər heyəti Zəfər parkını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 15:42
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəhbər heyəti 27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər parkını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a XİN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub.
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