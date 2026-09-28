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    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 04:23
    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, однако их строительство займет около года.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с ведущей телеканала Fox News.

    "НПЗ строятся по всей стране. Пятьдесят лет мы не строили НПЗ, теперь же я их строю по всей стране. Это займет около года", - сказал Трамп, комментируя дефицит дизельного топлива на юге США.

    Дональд Трамп Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)
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