Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, однако их строительство займет около года.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с ведущей телеканала Fox News.

"НПЗ строятся по всей стране. Пятьдесят лет мы не строили НПЗ, теперь же я их строю по всей стране. Это займет около года", - сказал Трамп, комментируя дефицит дизельного топлива на юге США.