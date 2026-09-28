Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 04:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, однако их строительство займет около года.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с ведущей телеканала Fox News.
"НПЗ строятся по всей стране. Пятьдесят лет мы не строили НПЗ, теперь же я их строю по всей стране. Это займет около года", - сказал Трамп, комментируя дефицит дизельного топлива на юге США.
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