Узбекистан и США подписали соглашения NASA

Узбекистан и США подписали Соглашения "Артемида", определяющие принципы международного сотрудничества в мирном исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсетях.

По его словам, документ был подписан по итогам двусторонних переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио.

"Документ открывает для Узбекистана новые возможности по расширению сотрудничества с NASA и космическими агентствами других государств-участников, подготовке национальных кадров и трансферу космических технологий", - написал он.

Таким образом, Узбекистан стал 77-м государством, присоединившимся к Соглашениям.