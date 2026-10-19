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    Узбекистан и США подписали соглашения NASA

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 12:12
    Узбекистан и США подписали соглашения NASA

    Узбекистан и США подписали Соглашения "Артемида", определяющие принципы международного сотрудничества в мирном исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсетях.

    По его словам, документ был подписан по итогам двусторонних переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио.

    "Документ открывает для Узбекистана новые возможности по расширению сотрудничества с NASA и космическими агентствами других государств-участников, подготовке национальных кадров и трансферу космических технологий", - написал он.

    Таким образом, Узбекистан стал 77-м государством, присоединившимся к Соглашениям.

    Бахтиёр Саидов Марко Рубио Соглашения Артемида Узбекистан Соединенные Штаты Америки (США) Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)
    ABŞ və Özbəkistan arasında kosmik əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb
    Uzbekistan, US sign Artemis Accords on space cooperation
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