Узбекистан и США подписали соглашения NASA
В регионе
- 19 октября, 2026
- 12:12
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Узбекистан и США подписали Соглашения "Артемида", определяющие принципы международного сотрудничества в мирном исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсетях.
По его словам, документ был подписан по итогам двусторонних переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио.
"Документ открывает для Узбекистана новые возможности по расширению сотрудничества с NASA и космическими агентствами других государств-участников, подготовке национальных кадров и трансферу космических технологий", - написал он.
Таким образом, Узбекистан стал 77-м государством, присоединившимся к Соглашениям.
ABŞ və Özbəkistan arasında kosmik əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb
Uzbekistan, US sign Artemis Accords on space cooperation
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