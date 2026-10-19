Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 13-летие

    Медиа
    • 19 октября, 2026
    • 12:10
    Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 13-летие

    Новостной сайт Axar.az отмечает свое 13-летие.

    Как сообщает Report, интернет-издание заработало 19 октября 2013 года, и уже на протяжении 13 лет освещает события, происходящие в Азербайджане, регионе и мире.

    Axar.az публикует материалы на азербайджанском, русском, английском и персидском языках.

    Отметим, что сайт Axar.az функционирует в составе медиагруппы Teleqraf. Руководителем холдинга является Айнур Джамалгызы, а главным редактором сайта - Анар Нифталиев.

    Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Axar.az и желает им успехов!

    Медиа Азербайджана
    Axar.az xəbər saytı 13 yaşını qeyd edir
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:39
    Маматалиев: Кыргызстан заинтересован в инвестициях Азербайджана
    Внешняя политика
    12:38
    Фото
    В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы за рубежом
    Kультурная политика
    12:35
    В аэропорту Домодедово у иностранца изъяли 31 кг радиоактивных грибов
    В регионе
    12:30
    Рахмон и Ли Цян обсудили расширение экономических связей между Таджикистаном и КНР
    В регионе
    12:17
    Азербайджан увеличил импорт пшеницы из России почти в 4 раза
    Бизнес
    12:12
    Узбекистан и США подписали соглашения NASA
    В регионе
    12:10
    Рубио планирует посетить Казахстан после саммита G20 - ОБНОВЛЕНО
    Другие страны
    12:10
    Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 13-летие
    Медиа
    12:08
    В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы
    Происшествия
    Лента новостей