Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 13-летие
Медиа
- 19 октября, 2026
- 12:10
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Новостной сайт Axar.az отмечает свое 13-летие.
Как сообщает Report, интернет-издание заработало 19 октября 2013 года, и уже на протяжении 13 лет освещает события, происходящие в Азербайджане, регионе и мире.
Axar.az публикует материалы на азербайджанском, русском, английском и персидском языках.
Отметим, что сайт Axar.az функционирует в составе медиагруппы Teleqraf. Руководителем холдинга является Айнур Джамалгызы, а главным редактором сайта - Анар Нифталиев.
Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Axar.az и желает им успехов!
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