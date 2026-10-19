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    Рахмон и Ли Цян обсудили расширение экономических связей между Таджикистаном и КНР

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 12:30
    Рахмон и Ли Цян обсудили расширение экономических связей между Таджикистаном и КНР

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер Госсовета КНР Ли Цян в Душанбе обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

    Рахмон отметил, что Таджикистан уделяет постоянное особое внимание укреплению и расширению сотрудничества с Китаем.

    "В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения экономического сотрудничества, в том числе товарооборота, объем которого в январе–августе текущего года превысил $2,5 млрд. Особое внимание было уделено реализации новых взаимовыгодных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и сельском хозяйстве. Состоялся конструктивный обмен мнениями по широкому кругу вопросов таджикско-китайской повестки дня всестороннего стратегического партнерства", - сказано в сообщении.

    Ли Цян заявил, что Китай готов оказать содействие в реализации совместных приоритетных проектов.

    Эмомали Рахмон Ли Цян Таджикистан Китайская Народная Республика (КНР)
    Emoməli Rahmon və Li Tsyan iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılmasını nəzərdən keçiriblər
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