Рахмон и Ли Цян обсудили расширение экономических связей между Таджикистаном и КНР

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер Госсовета КНР Ли Цян в Душанбе обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Рахмон отметил, что Таджикистан уделяет постоянное особое внимание укреплению и расширению сотрудничества с Китаем.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения экономического сотрудничества, в том числе товарооборота, объем которого в январе–августе текущего года превысил $2,5 млрд. Особое внимание было уделено реализации новых взаимовыгодных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и сельском хозяйстве. Состоялся конструктивный обмен мнениями по широкому кругу вопросов таджикско-китайской повестки дня всестороннего стратегического партнерства", - сказано в сообщении.

Ли Цян заявил, что Китай готов оказать содействие в реализации совместных приоритетных проектов.