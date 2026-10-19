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    Эксперт: Грузия и Азербайджан могут повысить конкурентоспособность Южного Кавказа

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 12:05
    Эксперт: Грузия и Азербайджан могут повысить конкурентоспособность Южного Кавказа

    Грузия и Азербайджан, укрепляя региональное сотрудничество, могут играть ведущую роль в повышении конкурентоспособности и экономического потенциала Южного Кавказа.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель аналитической организации Geocase Виктор Кипиани на круглом столе на тему "Грузия-Азербайджан: Стратегическое партнерство и общее будущее" в Тбилиси.

    По его словам, отношения между Азербайджаном и Грузией имеют прочную основу. При этом региональные процессы и изменения в системе международных отношений требуют расширения двустороннего сотрудничества по новым направлениям.

    Кипиани отметил, что было бы неправильно оценивать нынешние глобальные процессы исключительно как деглобализацию. По его мнению, наряду с процессом реглобализации в мире возрастает и значение регионов и механизмов регионального сотрудничества.

    Аналитик подчеркнул, что Грузия и Азербайджан обладают потенциалом для углубления сотрудничества в меняющейся региональной обстановке и более активного участия в формировании нового регионального порядка. По его мнению, наращивание совместных усилий в этом направлении может способствовать не только развитию отношений двух стран, но и повышению конкурентоспособности Южного Кавказа в целом.

    Отметим, что на круглом столе в Тбилиси обсуждаются вопросы укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, политического и экономического сотрудничества, региональной безопасности, энергетики, транспорта и логистики, а также перспективы развития Среднего коридора.

    Виктор Кипиани Средний коридор Азербайджано-грузинские отношения
    Kipiani: Gürcüstan və Azərbaycan regionda rəqabətqabiliyyətliliyin artımında aparıcı rol oynaya bilər
    Expert: Georgia, Azerbaijan can boost competitiveness of South Caucasus
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