Эксперт: Грузия и Азербайджан могут повысить конкурентоспособность Южного Кавказа

Грузия и Азербайджан, укрепляя региональное сотрудничество, могут играть ведущую роль в повышении конкурентоспособности и экономического потенциала Южного Кавказа.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель аналитической организации Geocase Виктор Кипиани на круглом столе на тему "Грузия-Азербайджан: Стратегическое партнерство и общее будущее" в Тбилиси.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Грузией имеют прочную основу. При этом региональные процессы и изменения в системе международных отношений требуют расширения двустороннего сотрудничества по новым направлениям.

Кипиани отметил, что было бы неправильно оценивать нынешние глобальные процессы исключительно как деглобализацию. По его мнению, наряду с процессом реглобализации в мире возрастает и значение регионов и механизмов регионального сотрудничества.

Аналитик подчеркнул, что Грузия и Азербайджан обладают потенциалом для углубления сотрудничества в меняющейся региональной обстановке и более активного участия в формировании нового регионального порядка. По его мнению, наращивание совместных усилий в этом направлении может способствовать не только развитию отношений двух стран, но и повышению конкурентоспособности Южного Кавказа в целом.

Отметим, что на круглом столе в Тбилиси обсуждаются вопросы укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, политического и экономического сотрудничества, региональной безопасности, энергетики, транспорта и логистики, а также перспективы развития Среднего коридора.