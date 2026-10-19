Азербайджан увеличил импорт пшеницы из России почти в 4 раза

Азербайджан в январе-августе 2026 года импортировал 841 678 тонн пшеницы на сумму $185,17 млн.

Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года стоимость импорта выросла на 13,3%, а объем - на 10,8%.

За отчетный период из России было ввезено 711 883 тонны пшеницы на сумму $156,04 млн - в 3,8 раза больше, чем годом ранее. Из Казахстана импортировано 129 793 тонны на $29,13 млн, что на 77% меньше по объему и на 76% по стоимости.

В 2025 году на Казахстан пришлось 52,26% от общего объема импорта пшеницы в Азербайджан (1 267 322 тонны), на Россию - 47,73%.