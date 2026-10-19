"Боруссия" объявила состав на матч с "Сабахом" в Баку

Дортмундская "Боруссия" объявила состав на матч с "Сабахом" в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, главный тренер Нико Ковач включил в заявку 24 футболиста.

В состав вошли Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Джоб Беллингем, Феликс Нмеча, Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Карни Чуквуэмека, Итан Нванери, Марсель Забитцер, Фабиу Силва, Хуан Гаду, Даниэль Свенссон, Джоб Вермэн, Юлиан Рюэрсон, Патрик Древес, Александр Майер, Кауан Пратес, Филиппо Мане, Самуэле Инасио, Матис Альбер, Энцо Дуарте и Лука Реджани.

Отмечается, что полузащитник команды Константинос Каретсас не сможет приехать в Баку из-за травмы ноги.

Ожидается, что дортмундская команда прибудет в Баку сегодня и проведет заключительную тренировку перед матчем на Бакинском олимпийском стадионе.

Матч "Сабах" - "Боруссия" состоится 20 октября в 20:45 на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что после двух туров "Сабах" и "Боруссия" имеют в своем активе по 3 очка. При этом немецкий клуб в сводной таблице общего этапа турнира занимает 18-е место, чемпион Азербайджан - 22-е.