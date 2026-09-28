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    ВВС США усилят меры безопасности на фоне задержаний у базы Фэрфорд

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 01:15
    ВВС США усилят меры безопасности на фоне задержаний у базы Фэрфорд

    Военно-воздушные силы США оценивают различные факторы для определения необходимых мер безопасности на фоне задержания пяти человек по подозрению в терроризме вблизи британской авиабазы Фэрфорд, используемой американскими военными.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-служба ВВС США.

    "501-е авиационное крыло боевого обеспечения ВВС США и другие наши подразделения, базирующиеся в Великобритании, сохраняют бдительность и будут принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и защиты американских военнослужащих, гражданских лиц, подрядчиков и их семей", - говорится в заявлении.

    В пресс-службе отметили, что американские военные постоянно оценивают различные факторы, определяющие необходимость введения или корректировки мер для защиты военных объектов, личного состава и их семей.

    ВВС США Авиабаза
    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək
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