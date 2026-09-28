ВВС США усилят меры безопасности на фоне задержаний у базы Фэрфорд

Военно-воздушные силы США оценивают различные факторы для определения необходимых мер безопасности на фоне задержания пяти человек по подозрению в терроризме вблизи британской авиабазы Фэрфорд, используемой американскими военными.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба ВВС США.

"501-е авиационное крыло боевого обеспечения ВВС США и другие наши подразделения, базирующиеся в Великобритании, сохраняют бдительность и будут принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и защиты американских военнослужащих, гражданских лиц, подрядчиков и их семей", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что американские военные постоянно оценивают различные факторы, определяющие необходимость введения или корректировки мер для защиты военных объектов, личного состава и их семей.