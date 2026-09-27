Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 16:35
    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы

    Руководство и коллектив Министерства здравоохранения Азербайджана в связи с Днём памяти посетили парк Победы.

    Об этом сообщили Report в министерстве.

    Отмечается, что участники визита возложили цветы к памятному камню и выразили глубокое уважение светлой памяти шехидов, отдавших жизни в Отечественной войне, а также за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы
    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы
    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы
    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы
    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы
    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы
    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы
    Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы
    27 Сентября – День памяти Минздрав Азербайджана
    Фото
    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    Фото
    Azerbaijan's Health Ministry leadership and staff visit Victory Park
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