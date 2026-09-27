Руководство и коллектив Минздрава посетили Парк Победы

Руководство и коллектив Министерства здравоохранения Азербайджана в связи с Днём памяти посетили парк Победы.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Отмечается, что участники визита возложили цветы к памятному камню и выразили глубокое уважение светлой памяти шехидов, отдавших жизни в Отечественной войне, а также за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.