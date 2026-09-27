Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 16:24
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər parkını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, ziyarət iştirakçıları xatirə daşının önünə gül dəstələri qoyaraq Vətən müharibəsində və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə dərin ehtiramlarını ifadə ediblər.
Foto
Foto
Son xəbərlər
04:47
İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyası üzrə dünya rekordunu yeniləyibFutbol
04:15
"Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcəkDigər ölkələr
03:42
Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
03:05
Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildiribDigər ölkələr
02:38
Xəzər dənizində zəlzələ baş veribHadisə
02:17
Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
01:52
ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilərDigər ölkələr
01:25
Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıbDigər ölkələr
01:04