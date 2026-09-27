İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 16:24
    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib

    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər parkını ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, ziyarət iştirakçıları xatirə daşının önünə gül dəstələri qoyaraq Vətən müharibəsində və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə dərin ehtiramlarını ifadə ediblər.

    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi
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    Azerbaijan's Health Ministry leadership and staff visit Victory Park
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