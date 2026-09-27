Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Руководители СГБ и СВР посетили парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 12:54
    Руководители СГБ и СВР посетили парк Победы

    Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и начальник Службы внешней разведки (СВР) генерал-полковник Орхан Султанов в связи с 27 сентября - Днём памяти посетили парк Победы в Баку.

    Как сообщили Report в ведомствах, руководители служб возложили цветы к памятнику у входа в мемориальный комплекс и почтили память героических шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    Руководители СГБ и СВР посетили парк Победы
    Руководители СГБ и СВР посетили парк Победы
    Руководители СГБ и СВР посетили парк Победы
    Руководители СГБ и СВР посетили парк Победы
    Али Нагиев Орхан Султанов 27 Сентября – День памяти
    Фото
    DTX və XKX rəisləri Zəfər parkını ziyarət ediblər
    Фото
    Heads of State Security and Foreign Intelligence Services visit Victory Park
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