Руководители СГБ и СВР посетили парк Победы

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и начальник Службы внешней разведки (СВР) генерал-полковник Орхан Султанов в связи с 27 сентября - Днём памяти посетили парк Победы в Баку.

Как сообщили Report в ведомствах, руководители служб возложили цветы к памятнику у входа в мемориальный комплекс и почтили память героических шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.