İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    DTX və XKX rəisləri Zəfər parkını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 12:40
    DTX və XKX rəisləri Zəfər parkını ziyarət ediblər

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin (XKX) rəisi general-polkovnik Orxan Sultanov 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Bakı şəhərindəki Zəfər parkını ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a xidmətdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, xidmət rəisləri memorial kompleksin girişindəki abidənin önünə gül dəstələri düzərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçən qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anıblar.

    DTX və XKX rəisləri Zəfər parkını ziyarət ediblər
    DTX və XKX rəisləri Zəfər parkını ziyarət ediblər
    DTX və XKX rəisləri Zəfər parkını ziyarət ediblər
    DTX və XKX rəisləri Zəfər parkını ziyarət ediblər
    27 Sentyabr - Anım Günü Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) Xarici Kəşfiyyat Xidməti
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    Руководители СГБ и СВР посетили парк Победы
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    Heads of State Security and Foreign Intelligence Services visit Victory Park
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