DTX və XKX rəisləri Zəfər parkını ziyarət ediblər
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 12:40
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Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin (XKX) rəisi general-polkovnik Orxan Sultanov 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Bakı şəhərindəki Zəfər parkını ziyarət ediblər.
Bu barədə "Report"a xidmətdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, xidmət rəisləri memorial kompleksin girişindəki abidənin önünə gül dəstələri düzərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçən qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anıblar.
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