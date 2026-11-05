Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по урегулированию в Украине

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 20:56
    Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по урегулированию в Украине

    Президент России Владимир Путин высоко оценивает усилия американского коллеги Дональда Трампа и его команды по продвижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне.

    "Президент Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и работу его команды над мирным планом по урегулированию украинского кризиса", - сказал он.

    Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за ее гуманитарную деятельность, отметив ее ключевую роль в координации гуманитарных операций и воссоединении российских и украинских семей. По его словам, благодаря ее участию достигнутые договоренности удалось претворить в жизнь, что позволило спасти человеческие жизни.

    Он также отметил, что президент Путин лично дал необходимые указания для успешной реализации режима прекращения огня, а украинская сторона соблюдала перемирие. В операции, по его словам, участвовали службы безопасности, военные структуры и уполномоченные по правам человека России и Украины. Значительный вклад внес и советник первой леди США Марк Бекман, отметил Дмитриев.

    Он также сообщил, что гуманитарная деятельность Мелании Трамп, которую поддержали Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, позволила воссоединить 34 ребенка с семьями в Украине и России.

    По словам Дмитриева, Д.Трамп просил Путина поддержать ряд инициатив, касающихся обмена пленными, освобождения американских заключенных и гуманитарных усилий, и российский лидер поддержал эти предложения.

    "Очень важно, что сотрудничество между Россией и Украиной, а также между Россией и США имеет значение не только для наших двух стран, но и для всего мира. Давайте и дальше вносить значительный вклад в гуманитарную деятельность. Вместе мы можем построить будущее, основанное на мире, партнерстве и процветании, на благо наших семей, детей и будущих поколений", - заявил он.

    Напомним, что в конце октября при посредничестве Мелании Трамп и папы римского Льва XIV Москва и Киев договорились о временном прекращении огня в направлении Херсонской области для эвакуации мирных жителей. Это была первая совместная гуманитарная миссия России и Украины с начала полномасштабного вторжения.

    Кирилл Дмитриев Владимир Путин Мелания Трамп Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США) Олешки
    Dmitriyev: Putin Trampın Ukraynada nizamlanma səylərini yüksək qiymətləndirir
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    22:17
    Bloomberg: Катар планирует увеличить закупки американского СПГ
    Другие страны
    22:07
    Резаи передал Путину письмо от верховного лидера Ирана
    В регионе
    21:54
    На 9-й минуте матчей Ла Лиги почтят память умершего игрока "Тенерифе" де Мигеле
    Футбол
    21:51
    Число участников масштабных протестов во Франции достигло 600 тыс. человек - Обновлено
    В регионе
    21:30
    Арахамия: Перемирие в Олешках стало крупнейшим шагом к деэскалации с 2022 года
    Другие страны
    21:28
    На западе Турции неизвестный устроил стрельбу, есть погибшие
    В регионе
    21:10
    Фото
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Медиа
    21:08
    В Камеруне при нападении боевиков погибли семь человек
    Другие страны
    20:56
    Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по урегулированию в Украине
    В регионе
    Лента новостей