Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по урегулированию в Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценивает усилия американского коллеги Дональда Трампа и его команды по продвижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне.

"Президент Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и работу его команды над мирным планом по урегулированию украинского кризиса", - сказал он.

Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за ее гуманитарную деятельность, отметив ее ключевую роль в координации гуманитарных операций и воссоединении российских и украинских семей. По его словам, благодаря ее участию достигнутые договоренности удалось претворить в жизнь, что позволило спасти человеческие жизни.

Он также отметил, что президент Путин лично дал необходимые указания для успешной реализации режима прекращения огня, а украинская сторона соблюдала перемирие. В операции, по его словам, участвовали службы безопасности, военные структуры и уполномоченные по правам человека России и Украины. Значительный вклад внес и советник первой леди США Марк Бекман, отметил Дмитриев.

Он также сообщил, что гуманитарная деятельность Мелании Трамп, которую поддержали Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, позволила воссоединить 34 ребенка с семьями в Украине и России.

По словам Дмитриева, Д.Трамп просил Путина поддержать ряд инициатив, касающихся обмена пленными, освобождения американских заключенных и гуманитарных усилий, и российский лидер поддержал эти предложения.

"Очень важно, что сотрудничество между Россией и Украиной, а также между Россией и США имеет значение не только для наших двух стран, но и для всего мира. Давайте и дальше вносить значительный вклад в гуманитарную деятельность. Вместе мы можем построить будущее, основанное на мире, партнерстве и процветании, на благо наших семей, детей и будущих поколений", - заявил он.

Напомним, что в конце октября при посредничестве Мелании Трамп и папы римского Льва XIV Москва и Киев договорились о временном прекращении огня в направлении Херсонской области для эвакуации мирных жителей. Это была первая совместная гуманитарная миссия России и Украины с начала полномасштабного вторжения.