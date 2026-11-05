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    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана

    Медиа
    • 05 ноября, 2026
    • 21:10
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана

    На 1-ом заседании новоизбранного правления Совета прессы Азербайджана определены заместители председателя.

    Как сообщили Report в Совете, на эту должность избраны члены правления Мушфиг Алескерли и Эльмира Мусазаде.

    Согласно Уставу организации, заместители председателя на основе ротации - сроком на 2 года - руководят Комиссией по жалобам. Руководство на первый срок возложено на заместителя председателя М. Алескерли.

    На заседании по представлению председателя Совета Вугара Зифероглу на должность исполнительного секретаря Совета прессы утвержден Аваз Рустамов. Другой член правления Амина Юсифгызы избрана председателем Совета ветеранов журналистики при Совете.

    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана

    Совет прессы Азербайджана
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    Mətbuat Şurası sədrinin müavinləri müəyyənləşib
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