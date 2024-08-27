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Ровзат Гасымов: В ЦИК не поступало жалоб в связи с нарушениями в ходе предвыборной агитации

Ровзат Гасымов: В ЦИК не поступало жалоб в связи с нарушениями в ходе предвыборной агитации В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало ни одного обращения по поводу нарушений в ходе предвыборной агитации кандидатов.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 15:24
Ровзат Гасымов: В ЦИК не поступало жалоб в связи с нарушениями в ходе предвыборной агитации

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступало ни одного обращения по поводу нарушений в ходе предвыборной агитации кандидатов.

Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, на горячую линию ЦИК (115) поступило считанное количество обращений, большинство из которых были связаны с какими-либо запросами.

Р. Гасымов отметил, что ЦИК предоставил широкие возможности для предвыборной агитации кандидатов и выделил им для организации встреч с избирателями 5 506 мест, 3 469 из которых являются открытыми, а 2 037 – закрытыми пространствами.

"Все места до 8:00 31 августа находятся в распоряжении кандидатов", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Rövzət Qasımov: Namizədlərin seçkiqabağı təşviqatla bağlı qanun pozuntusuna yol verməsinə dair MSK-ya heç bir müraciət daxil olmayıb

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