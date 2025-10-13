Ректор: Карабах является одним из центров азербайджанской духовности

Карабах является одним из центров азербайджанской духовности.

Об этом корреспонденту Report в Ханкенди заявил ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов.

Он подчеркнул, что привитие молодежи национально-духовных ценностей всегда актуально.

"Одна из основных целей проведения недели "Духовных ценностей" - объяснить студентам значение Карабаха в азербайджанской духовности. Действительно, Карабах является одним из центров азербайджанской духовности, и наша великая Победа еще больше укрепила его статус. Наша основная цель - укрепить национально-нравственное самосознание молодежи. Мы стремимся к тому, чтобы наша молодежь стала проводником наших духовных ценностей в мире. Отрадно, что сегодня в стране растет число молодых людей, которые придают огромное значение национально-духовным ценностям", - сказал он.