    Ректор: Карабах является одним из центров азербайджанской духовности

    • 13 октября, 2025
    • 12:02
    Карабах является одним из центров азербайджанской духовности.

    Об этом корреспонденту Report в Ханкенди заявил ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов.

    Он подчеркнул, что привитие молодежи национально-духовных ценностей всегда актуально.

    "Одна из основных целей проведения недели "Духовных ценностей" - объяснить студентам значение Карабаха в азербайджанской духовности. Действительно, Карабах является одним из центров азербайджанской духовности, и наша великая Победа еще больше укрепила его статус. Наша основная цель - укрепить национально-нравственное самосознание молодежи. Мы стремимся к тому, чтобы наша молодежь стала проводником наших духовных ценностей в мире. Отрадно, что сегодня в стране растет число молодых людей, которые придают огромное значение национально-духовным ценностям", - сказал он.

    Агиль Ширинов Карабах неделя "Духовных ценностей"
    Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir
    Rector: Karabakh among centers of Azerbaijani spirituality

    Ректор: Карабах является одним из центров азербайджанской духовности

