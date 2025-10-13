İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:31
    Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir
    Aqil Şirinov

    Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir.

    Bunu "Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru Aqil Şirinov deyib.

    O, gənclərə milli-mənəvi dəyərlərin aşılanmasının hər zaman aktual olduğunu vurğulayıb:

    "Mənəvi dəyərlər" həftəsinin qeyd olunmasının əsas məqsədlərindən biri Qarabağın Azərbaycan mənəviyyatındakı əhəmiyyətini tələbələrə izah etməkdir. Həqiqətən, Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir və böyük Zəfərimiz onun bu statusunu daha gücləndirib".

