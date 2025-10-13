Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir
Daxili siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 11:31
Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir.
Bunu "Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru Aqil Şirinov deyib.
O, gənclərə milli-mənəvi dəyərlərin aşılanmasının hər zaman aktual olduğunu vurğulayıb:
"Mənəvi dəyərlər" həftəsinin qeyd olunmasının əsas məqsədlərindən biri Qarabağın Azərbaycan mənəviyyatındakı əhəmiyyətini tələbələrə izah etməkdir. Həqiqətən, Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir və böyük Zəfərimiz onun bu statusunu daha gücləndirib".
Son xəbərlər
11:56
Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 9 % artıbBiznes
11:51
Kaya Kallas: Tramp Yaxın Şərqdə sülhə nail olmağı mümkün etdiDigər ölkələr
11:50
Türkiyədə türkəsilli əcnəbilər artıq vətəndaş kimi işləyə biləcəkRegion
11:49
Erlinq Holann Yeni Zelandiya ilə yoldaşlıq matçında iştirak etməyəcəkFutbol
11:47
TÜRKPA Türk dünyasında dil birliyinə töhfə verməyi hədəfləyən iki layihə hazırlayıbRegion
11:46
Fransada solçu partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürübDigər ölkələr
11:39
Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edibFutbol
11:37
Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıbMaliyyə
11:31