İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Salah Ronaldu ilə komanda yoldaşı ola bilər

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 16:41
    Salah Ronaldu ilə komanda yoldaşı ola bilər

    İngiltərənin "Liverpul" klubunun və Misir millisinin futbolçusu Məhəmməd Salah Kriştianu Ronaldu ilə komanda yoldaşı ola bilər.

    "Report" "The Telegraph"a istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı forvardın çıxış etdiyi Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" komandası 33 yaşlı hücumçunu heyətinə cəlb etmək niyyətindədir.

    Bu ölkənin "Əl-Hilal", "Əl-İttihad", "Əl-Əhli" və "Əl-Qadisiya" klubları da Salahla maraqlanır.

    Oyunçunun hazırda Mersisayd təmsilçisində işləri qaydasında getmir. O, UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "İnter"ə İtaliyada qalib gəldikləri matçı (1:0) da buraxıb.

    Qeyd edək ki, Məhəmməd Salah 2017-ci ildən "Liverpul"da çıxış edir.

    Məhəmməd Salah Kriştianu Ronaldu "Liverpul" klubu Misir millisi

    Son xəbərlər

    17:19
    Foto

    Elçin Əmirbəyov Brüsseldə Aİ-Ermənistan arasında sənədlə bağlı Azərbaycanın narahatlığını çatdırıb

    Xarici siyasət
    17:15

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    17:13
    Foto

    İqtisadi Şura və AİH-in Müşahidə Şurasının birgə iclası olub

    Energetika
    17:11

    Gənclər və İdman Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    17:10

    Diplomatik xidmət əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:10

    Azərbaycan və Dünya Bankı enerji tariflərini təkmilləşdirməyi müzakirə edib

    Energetika
    17:08

    Azərbaycanda domen idarəçiliyinin inkişafına dair Yol Xəritəsi hazırlanacaq

    İKT
    17:07

    Bakıda və Abşeron yarımadasında leysan, Şahdağa isə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB-2

    Ekologiya
    17:07

    Avropa İttifaqı 2027-ci ilə qədər Rusiya qazından imtina edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti