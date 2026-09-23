Распоряжение о помиловании коснулось 5 иностранцев
Внутренняя политика
- 23 сентября, 2026
- 11:58
Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал пятерых иностранных граждан, среди которых подданные Турции, России, Израиля, Франции и Пакистана.
Как сообщает Report, соответствующее решение отражено в подписанном сегодня главой государства распоряжении "О помиловании ряда осужденных лиц".
Помилование распространяется на граждан Турции Мехмета Демира и Салиха Оздемира.
В список также вошли имеющий гражданство России и Израиля Кирилл Владимирович Михайлов, гражданин Франции Мартин Ричард Райан и гражданка Пакистана Соня Сабир.
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