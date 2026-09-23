Распоряжение о помиловании коснулось 5 иностранцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал пятерых иностранных граждан, среди которых подданные Турции, России, Израиля, Франции и Пакистана.

Как сообщает Report, соответствующее решение отражено в подписанном сегодня главой государства распоряжении "О помиловании ряда осужденных лиц".

Помилование распространяется на граждан Турции Мехмета Демира и Салиха Оздемира.

В список также вошли имеющий гражданство России и Израиля Кирилл Владимирович Михайлов, гражданин Франции Мартин Ричард Райан и гражданка Пакистана Соня Сабир.