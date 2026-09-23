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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Распоряжение о помиловании коснулось 5 иностранцев

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 11:58
    Распоряжение о помиловании коснулось 5 иностранцев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал пятерых иностранных граждан, среди которых подданные Турции, России, Израиля, Франции и Пакистана.

    Как сообщает Report, соответствующее решение отражено в подписанном сегодня главой государства распоряжении "О помиловании ряда осужденных лиц".

    Помилование распространяется на граждан Турции Мехмета Демира и Салиха Оздемира.

    В список также вошли имеющий гражданство России и Израиля Кирилл Владимирович Михайлов, гражданин Франции Мартин Ричард Райан и гражданка Пакистана Соня Сабир.

    Ильхам Алиев помилование осужденных в Азербайджане
    Bu gün əfv olunanlardan 5-i əcnəbidir
    Azerbaijani president's pardon order applies to five foreign nationals

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