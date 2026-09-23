Bu gün əfv olunanlardan 5-i əcnəbidir
Daxili siyasət
- 23 sentyabr, 2026
- 11:32
Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı "Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında" Sərəncam 5 əcnəbiyə də şamil olunub.
"Report" xəbər verir ki, həmin şəxslərdən ikisi - Demir Mehmet və Özdemir Salih Türkiyə vətəndaşlarıdır.
Mikhayılov Kirill Vladimiroviç Rusiya və İsrail, Ryan Martin Riçard Fransa, Sabir Sonia isə Pakistan vətəndaşıdır.
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