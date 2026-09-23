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    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bu gün əfv olunanlardan 5-i əcnəbidir

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:32
    Bu gün əfv olunanlardan 5-i əcnəbidir

    Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı "Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında" Sərəncam 5 əcnəbiyə də şamil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, həmin şəxslərdən ikisi - Demir Mehmet və Özdemir Salih Türkiyə vətəndaşlarıdır.

    Mikhayılov Kirill Vladimiroviç Rusiya və İsrail, Ryan Martin Riçard Fransa, Sabir Sonia isə Pakistan vətəndaşıdır.

    İlham Əliyev Əfv sərəncamı Əcnəbilər
    Распоряжение о помиловании коснулось 5 иностранцев
    Azerbaijani president's pardon order applies to five foreign nationals

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