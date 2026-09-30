İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Yaponiyada 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:47
    Yaponiyada 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Yaponiyanın Okinava prefekturasında 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK telekanalı Yaponiya Meteorologiya Agentliyinin məlumatına istinadən bildirib.

    Zəlzələnin episentri Yonaquni adası ərazisində, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Zəlzələ Yaponiya
    В японской Окинаве произошло землетрясение магнитудой 6,0
    Magnitude 6.0 earthquake strikes Japan's Okinawa Prefecture
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti