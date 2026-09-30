Yaponiyada 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2026
- 09:47
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Yaponiyanın Okinava prefekturasında 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK telekanalı Yaponiya Meteorologiya Agentliyinin məlumatına istinadən bildirib.
Zəlzələnin episentri Yonaquni adası ərazisində, ocağı isə 10 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb, sunami təhlükəsi elan edilməyib.
В японской Окинаве произошло землетрясение магнитудой 6,0
Magnitude 6.0 earthquake strikes Japan's Okinawa Prefecture
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