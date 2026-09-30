İsrailin Qəzzaya bugünkü zərbələri nəticəsində 7 nəfər ölüb
- 30 sentyabr, 2026
- 23:47
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Bu gün İsrailin Qəzza zolağına endirdiyi aviazərbələr nəticəsində azı 7 fələstinli ölüb.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə anklavın səhiyyə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər.
Onların məlumatına görə, İsrailin Qəzza şəhərindəki yaşayış binasına endirdiyi aviazərbə nəticəsində 1 qadın ölüb, onun əri və daha bir neçə nəfər isə yaralanıb. İsrail Müdafiə Ordusunun iddiasına görə, zərbənin hədəfi hərbçilərə hücumlar planlaşdıran HƏMAS yaraqlısı olub.
Qeyd olunub ki, Qəzza şəhərinin Təl-əl-Həva rayonunda İsrailin endirdiyi daha bir aviazərbə nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, 14 nəfər isə yaralanıb. Anklavın cənubunda, Xan-Yunisdə məscidin yaxınlığına endirilən zərbə nəticəsində yerli jurnalist Məhəmməd Əl-Nəccar həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb.
Daha sonra Qəzza zolağının cənubundakı Qarara şəhəri yaxınlığında İsrailin hava zərbəsi nəticəsində 1 nəfər ölüb. Beləliklə, gün ərzində həlak olanların sayı azı 7 nəfər təşkil edib.
Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatlarına görə, atəşkəs elan ediləndən bəri azı 1 400 nəfər həlak olub. İsrail isə 4 hərbçisinin öldüyünü bildirir.
Fələstin hakimiyyəti bildirib ki, 2023-cü ilin oktyabrından bəri İsrailin hücumları nəticəsində Qəzzada 74 mindən çox insan ölüb.