При сегодняшних ударах ЦАХАЛ по Газе погибли семь человек

В результате израильских авиаударов по сектору Газа в среду погибли по меньшей мере семь палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщают представители органов здравоохранения анклава.

По их данным, в результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Газа погибла одна женщина, ее муж и еще несколько человек получили ранения. По утверждению Армии обороны Израиля, целью удара был боевик ХАМАС, планировавший нападения на военных.

Отмечается, что в результате другого израильского авиаудара по транспортному средству в районе Тель-эль-Хава в городе Газа погибли по меньшей мере четыре человека и еще 14 получили ранения. В результате удара рядом с мечетью в Хан-Юнисе, к югу от анклава, погиб местный журналист Мохаммад Аль-Наджар, а также несколько человек получили ранения.

Позже в среду в результате израильского авиаудара погиб один человек недалеко от города Карара на юге сектора Газа. Таким образом, число погибших за день составило по меньшей мере семь человек.

По последним данным Минздрава Газы, с момента прекращения огня в Газе погибли по меньшей мере 1400 человек, в то время как Израиль заявляет о гибели четырех своих солдат.

По данным палестинских властей, в результате израильских атак с октября 2023 года в Газе погибло более 74 000 человек.