Fransada polis 600 etirazçını həbs edib
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 16:07
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin və ali məktəb tələbələrinin davam edən etiraz aksiyaları 564 məktəbdə dərs prosesinin pozulmasına səbəb olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası Milli Təhsil Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Bundan başqa, tələbə ittifaqı 25-dən çox universitet kampusunun blokadaya alındığını bildirib.
Polisin məlumatına görə, bu gün səhər saatlarında 600 nəfər həbs edilib.
Bu arada Fransanın ədliyyə naziri Jerald Darmanin orta məktəblərin blokadası zamanı uşaqların vurduğu ziyana görə onların valideynlərinin mülki məsuliyyətə cəlb edilməsi xahişi ilə prokurorluğa müraciət edib.
Yerli mətbuatın məlumatına görə, dünən ölkə üzrə 2 minə yaxın şəxs həbs edilib.
Son xəbərlər
16:34
Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş veribFutbol
16:34
Foto
Moldova Azərbaycan şirkətlərinin Aİ bazarına çıxışına dəstək verə bilərEnergetika
16:29
Bosniya və Herseqovinanın XİN rəhbəri ölkənin Belqraddakı konsulluq fəaliyyətini bloklayıbDigər ölkələr
16:29
Rayonlarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
16:28
Vüqar Əhmədov Mingəçevirdə vətəndaşları qəbul edibEnergetika
16:24
Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilibDaxili siyasət
16:18
Ağdam Sənaye Parkında yağ istehsalı müəssisəsi yaradılacaqBiznes
16:11
Səfir: Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının ilk iclası yaxın vaxtlarda keçiriləcəkXarici siyasət
16:11