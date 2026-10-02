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    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb

    Fərdi
    • 02 oktyabr, 2026
    • 21:35
    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının (ASF) təşkilatçılığı, Gənclər və İdman Nazirliyinin (GİN) dəstəyi ilə Bakı Su İdmanı Sarayında təşkil olunan Dünya Kubokunun ikinci gününün final seansı tarixi anlarla yadda qalıb.

    ASF-dən "Report"a verilən məlumata görə, növbəti yarış günündə 10 kateqoriya üzrə final yarışları keçirilib.

    Günün əsas hadisəsinə Yeqor Kornev imza atıb. Rusiya təmsilçisi 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla yarışda 44,84 saniyə göstərici ilə dünya rekordçusu Kayl Çalmersin nəticəsinə ortaq olub.

    Kornev bununla yanaşı, 50 metr məsafəyə arxasıüstə üsulu ilə yarışda 22,23 saniyə göstərici ilə Dünya Kubokunun rekordunu yeniləyib.

    Azərbaycan təmsilçilərindən Fatimə Alkərəmova həlledici mərhələdə çıxış edib. O, 400 metr məsafəyə qarışıq üsulla yarışda 7-ci olub.

    İkinci günün final seansının nəticələri:

    Kişilər

    Arxasıüstə üsulla 50 metr - 1. Yeqor Kornev, 2. Pavel Samusenko, 3. Piter Kutsi

    Qarışıq üsulla 200 metr - 1. Luk Barr 2. Alberto Rassetti 3. Finley Noks

    Brass üsulu ilə 50 metr – 1. Hayyanq Çin 2. Maykl Huli 3. Kirill Priqoda

    Sərbəst üsulla 100 metr – 1. Yeqor Kornev 2. Kemeron Makevoy 3. Vasili Kukuşkin

    Kəpənək üsulu ilə 200 metr – 1. Cuner Çen 2. So Oqata 3. Alberto Rassetti

    Qadınlar

    Qarışıq üsulla 400 metr – 1. Yitinq Yu, 2. Ebi Vud, 3. Mohan Çanq

    Sərbəst üsulla 200 metr – 1. Şivon Hohey 2. Anna Peplovski 3. Yaqi Fan

    Arxası üstə üsulla 100 metr – 1. Marit Stenberxen 2. Teylor Rak 3. Anna Peplovski

    Kəpənək üsulu ilə 50 metr – 1. Ros Vanotterdayk 2. Sara Yunevik 3. Arina Surkova

    Brass üsuli ilə 100 metr – 1. Mona Makşeri, 2. Yevgeniya Çikunova, 3. Eymi Kenni

    Qeyd edək ki, Dünya Kuboku oktyabrın 1-3-də 44 ölkədən 216 idmançının iştirakı ilə Bakı Su İdmanı Sarayında keçirilir.

    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb
    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb
    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb
    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb
    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb
    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb
    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb
    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb
    Bakıda keçirilən üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun ikinci günü yeni rekordlarla yadda qalıb

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi Fatimə Alkərəmova
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