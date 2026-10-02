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    Во Франции полиция арестовала 600 протестующих

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 15:47
    Во Франции полиция арестовала 600 протестующих

    Продолжающиеся по территории Франции протесты старшеклассников и студентов вузов привели к нарушению учебного процесса в 564 школах.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Министерство национального образования страны.

    Кроме того, студенческий союз сообщил о том, что заблокированы более 25 университетских кампусов.

    По данным полиции, сегодня утром были арестованы 600 человек.

    Между тем, министр юстиции Франции Жеральд Дарманин обратился к прокуратуре с просьбой привлечь родителей к гражданской ответственности за ущерб, причиненный их детьми во время блокады средних школ.

    По данным местных медиа, вчера по стране было произведены аресты около 2 000 человек.

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