Во Франции полиция арестовала 600 протестующих
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 15:47
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Продолжающиеся по территории Франции протесты старшеклассников и студентов вузов привели к нарушению учебного процесса в 564 школах.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Министерство национального образования страны.
Кроме того, студенческий союз сообщил о том, что заблокированы более 25 университетских кампусов.
По данным полиции, сегодня утром были арестованы 600 человек.
Между тем, министр юстиции Франции Жеральд Дарманин обратился к прокуратуре с просьбой привлечь родителей к гражданской ответственности за ущерб, причиненный их детьми во время блокады средних школ.
По данным местных медиа, вчера по стране было произведены аресты около 2 000 человек.
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