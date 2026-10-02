Во Франции полиция арестовала 600 протестующих

Продолжающиеся по территории Франции протесты старшеклассников и студентов вузов привели к нарушению учебного процесса в 564 школах.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Министерство национального образования страны.

Кроме того, студенческий союз сообщил о том, что заблокированы более 25 университетских кампусов.

По данным полиции, сегодня утром были арестованы 600 человек.

Между тем, министр юстиции Франции Жеральд Дарманин обратился к прокуратуре с просьбой привлечь родителей к гражданской ответственности за ущерб, причиненный их детьми во время блокады средних школ.

По данным местных медиа, вчера по стране было произведены аресты около 2 000 человек.