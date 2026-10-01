Лекорню созовет кризисное совещание из-за блокировки школ и вузов во Франции

В связи с продолжающимися акциями протеста школьников и студентов во Франции премьер-министр Себастьян Лекорню созовет межведомственное кризисное совещание.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

В нем примут участие министр внутренних дел Лоран Нуньес, министр высшего образования Филипп Батист и министр юстиции Жеральд Дарманин.

По данным медиа, сегодня старшеклассники продолжают блокировать школы, в некоторых случаях эти провело к беспорядкам, поджогам.

Сообщается, что только в Париже по меньшей мере в 27 средних школах наблюдаются перебои в работе. В пригородах столицы также нарастает напряжение, где возле ворот одной из школ подожгли большой мусорный бак.

В городе Нанте в средней школе вспыхнул пожар. Заместитель директора средней школы сообщила о том, что это был поджог, который распространился по фасаду здания. На данный момент пожар удалось взять под контроль.

К процессу присоединились и студенты вузов, которые заблокировали работу своего учебного заведения.

По данным студенческого союза, в сфере высшего образования по меньшей мере 26 университетов были полностью заблокированы. Акция протеста наблюдается в главном кампусе Страсбургского университета, нескольких кампусах в Лионе, а также в университете Экс-Марселя (Ла-Каннебьер), университете Пуатье и университете Поля-Валери в Монпелье.

Ранее сообщалось, что во Франции в ходе беспорядков на акции протеста сотрудников образовательных учреждений и старшеклассников пострадали более 200 человек. В среду вечером Нуньес объявил об аресте 625 человек во время блокады средних школ. Кроме того, в ходе протестов, затронувших 356 школ, пострадали 83 сотрудника полиции и жандарма.