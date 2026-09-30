В ходе протестов во Франции пострадали более 200 человек

Во Франции в ходе беспорядков на акции протеста сотрудников образовательных учреждений и старшеклассников пострадали более 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом сообщили на пресс-конференции глава МВД Франции Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жеффре.

По их данным, среди пострадавших 83 сотрудника правоохранительных органов.

"С прошлой пятницы пострадали 119 учащихся и сотрудников школ", - уточнил Жеффре.

Он уточнил, что многие получили травмы в результате попадания пиротехники и раскидываемых протестующими тяжелых предметов.

По словам Нуньеса, на данный момент Генеральная инспекция национальной полиции (IGPN) Франции проводится расследование трех эпизодов: в Севране, где для разгона толпы применялась конная полиция, в Туре, где школьник получил травму головы во время разгона демонстрации, а также в коммуне Сен-Уэн-Л'Омон, где школьник начал драку с группой полицейских.

Напомним, что акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в парижском регионе Иль-де-Франс, распространившись затем на другие регионы Франции. Демонстранты выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. По последним данным, в ходе протестов и беспорядков задержаны 625 человек, большинство из которых несовершеннолетние.