Во Франции участники акции протеста блокируют школы, задержаны 14 человек - ОБНОВЛЕНО

Во Франции в ходе акции протеста работников государственного сектора ряд средних школ заблокированы или подвергаются попыткам блокирования. За неделю заблокированы 180 учебных заведений.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Cогласно некоторым данным, пострадали около 10 школьников, 8 сотрудников образования и 12 силовиков.

Только в Париже заблокировано не менее 10 средних школ.

Сообщается, что в парижском регионе в общей сложности заблокированы 28 средних школ, и этот процесс распространился на другие территории страны. Также школы заблокированы в Нице, Марселе и Лилле.

Учащиеся требуют решить проблему нехватки учителей и персонала и выступают против переполненных классов.

В средней школе Араго в 12-м округе около 30 молодых людей, некоторые из которых были одеты в черное и носили шарфы или медицинские маски, расположились перед двумя входами в школу с мусорными баками. Школа была заблокирована во вторник утром. Молодые люди также запускали фейерверки и петарды. Три полицейских фургона были припаркованы рядом с заведением.

Сообщается о применении минометного огня и метании снарядов в сторону сотрудников правоохрательных органов, а также о поджогах мусорных баков. Задержаны 14 человек.

09:58

Во Франции отменили часть авиарейсов из-за общенациональной забастовки государственных служащих.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Французское управление гражданской авиации (DGAC) распорядилось отменить 5% рейсов в аэропорту Парижа - Шарль-де-Голль с 07:00 до 20:00 по местному времени и 25% рейсов в аэропорту Марселя с 16:00 до 00:00.

Отмечается, что перебои в авиасообщении также возможны в региональных аэропортах Нанта, Страсбурга, Лиможа, Лурда и По.

При этом в остальных аэропортах Франции авиасообщение будет осуществляться в штатном режиме.

Аэропорт Шарль-де-Голль является одним из основных хабов авиакомпании Air France-KLM.