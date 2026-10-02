Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri məlum olub
- 02 oktyabr, 2026
- 21:29
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Monteneqronun Budva şəhərində keçiriləcək boks üzrə U-17 Avropa çempionatının püşkü atılıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Püşkdə Azərbaycan millisinin idmançılarının da ilk rəqibləri bəlli olub.
Yarışın birinci günündə yığmamızın 4 boksçusu rinqə çıxacaq.
40 ölkədən 473 (314 oğlan, 159 qız) idmançının qatıldığı çempionatın qaliblərinin adına oktyabrın 11-də aydınlıq gələcək.
U-17 Avropa çempionatı
Monteneqro, Budva
3 oktyabr
1/16 final
Əli Abaslı (60 kq) – Abdurahim Sou (Belçika)
Yusif Həsənli (66 kq) – Adrian Silva (Portuqaliya)
Hidayət Məmmədov (70 kq) – Demid Kloçko (Ukrayna)
Yusif Ağakişiyev (75 kq) – Eduard Tancerika (Rumıniya)
4 oktyabr
1/16 final
Şükar Əliyev (80 kq) – İqor Tomiçek (Polşa)
1/8 final
Aydan İsmayıllı (48 kq) – Meysi Daffi O Konnor (İrlandiya)
Alsu Yafarova (54 kq) – Hanna Belyankova (Belarus)
Cəmilə Muradlı (57 kq) – Sara Persa (Rumıniya)
Fidan Bakarova (63 kq) – Dimitra Karpocilou (Yunanıstan)
5 oktyabr
1/16 final
Nihad Məmmədli (48 kq) – Lasaro Ernandes (İspaniya)
İsmayıl Nəsirzadə (52 kq) – İlir Selmani (Şimali Makedoniya)
Məhəmmədəli Rüstəmov (63 kq) – Kusai Kakah (Almaniya)
1/8 final
Aysel Fərəcova (46 kq) – Saliha Pehlivan (Türkiyə)
Leyla Mahmudlu (52 kq) – Adrianna Şafaj (Polşa)
Səma Abbasova (66 kq) – Robin O Reyli (İrlandiya)
Mehran Rəsulov (+80 kq) – Aliaksandr Builov (Belarus)/Levente Lorant (Macarıstan)
6 oktyabr
1/8 final
Həsrət Məmmədov (46 kq) – Denis Melniç (Moldova)/Camal Dustiyev (Rusiya)
Vaqif Məhəmmədli (50 kq) – Aleksandru Butan (Rumıniya)/ Arturs Karpoviçs (Latviya)
Qardaş Rəhimov (54 kq) – Gagik Qriqoryan (Ermənistan)/Şon Kelli (İrlandiya)
7 oktyabr
1/8 final
Məhəmmədəli İstamov (57 kq) – Martin Donovan (İrlandiya)/ Stoyan Hristoskov (Bolqarıstan)
1/4 final
Xumar Cəfərli (+80 kq) – Aleksandra Liteanu (Rumıniya)