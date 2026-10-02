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    Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri məlum olub

    Fərdi
    • 02 oktyabr, 2026
    • 21:29
    Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri məlum olub

    Monteneqronun Budva şəhərində keçiriləcək boks üzrə U-17 Avropa çempionatının püşkü atılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Püşkdə Azərbaycan millisinin idmançılarının da ilk rəqibləri bəlli olub.

    Yarışın birinci günündə yığmamızın 4 boksçusu rinqə çıxacaq.

    40 ölkədən 473 (314 oğlan, 159 qız) idmançının qatıldığı çempionatın qaliblərinin adına oktyabrın 11-də aydınlıq gələcək.

    U-17 Avropa çempionatı

    Monteneqro, Budva

    3 oktyabr

    1/16 final

    Əli Abaslı (60 kq) – Abdurahim Sou (Belçika)

    Yusif Həsənli (66 kq) – Adrian Silva (Portuqaliya)

    Hidayət Məmmədov (70 kq) – Demid Kloçko (Ukrayna)

    Yusif Ağakişiyev (75 kq) – Eduard Tancerika (Rumıniya)

    4 oktyabr

    1/16 final

    Şükar Əliyev (80 kq) – İqor Tomiçek (Polşa)

    1/8 final

    Aydan İsmayıllı (48 kq) – Meysi Daffi O Konnor (İrlandiya)

    Alsu Yafarova (54 kq) – Hanna Belyankova (Belarus)

    Cəmilə Muradlı (57 kq) – Sara Persa (Rumıniya)

    Fidan Bakarova (63 kq) – Dimitra Karpocilou (Yunanıstan)

    5 oktyabr

    1/16 final

    Nihad Məmmədli (48 kq) – Lasaro Ernandes (İspaniya)

    İsmayıl Nəsirzadə (52 kq) – İlir Selmani (Şimali Makedoniya)

    Məhəmmədəli Rüstəmov (63 kq) – Kusai Kakah (Almaniya)

    1/8 final

    Aysel Fərəcova (46 kq) – Saliha Pehlivan (Türkiyə)

    Leyla Mahmudlu (52 kq) – Adrianna Şafaj (Polşa)

    Səma Abbasova (66 kq) – Robin O Reyli (İrlandiya)

    Mehran Rəsulov (+80 kq) – Aliaksandr Builov (Belarus)/Levente Lorant (Macarıstan)

    6 oktyabr

    1/8 final

    Həsrət Məmmədov (46 kq) – Denis Melniç (Moldova)/Camal Dustiyev (Rusiya)

    Vaqif Məhəmmədli (50 kq) – Aleksandru Butan (Rumıniya)/ Arturs Karpoviçs (Latviya)

    Qardaş Rəhimov (54 kq) – Gagik Qriqoryan (Ermənistan)/Şon Kelli (İrlandiya)

    7 oktyabr

    1/8 final

    Məhəmmədəli İstamov (57 kq) – Martin Donovan (İrlandiya)/ Stoyan Hristoskov (Bolqarıstan)

    1/4 final

    Xumar Cəfərli (+80 kq) – Aleksandra Liteanu (Rumıniya)

    Azərbaycan Boks Federasiyası U-17 Avropa çempionatı Azərbaycanın boks millisi
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